Novo ponto do Procon Manaus é inaugurado em galeria no Centro 

A Galeria Espírito Santo, no Centro de Manaus, zona Sul, passou a contar, desde esta quarta-feira (30), com um novo ponto fixo de atendimento do Procon Manaus. O espaço foi inaugurado pelo vice-prefeito e titular da Seminf, Renato Júnior, ao lado da presidente do órgão, Onilda Abreu, e marca um avanço na descentralização do serviço de proteção ao consumidor.

Representando o prefeito David Almeida, Renato Júnior afirmou que a escolha do local foi estratégica. “Foi uma decisão técnica e sensível, porque aqui circulam pessoas de todas as zonas da cidade, principalmente as que mais precisam”, declarou.

Atendimento com acolhimento

Durante a inauguração, o vice-prefeito elogiou a equipe do Procon e destacou o trabalho da presidente Onilda Abreu. “O Procon é um espaço onde quem nem sabe explicar o que está sentindo encontra alguém que entende, acolhe e resolve”, disse.

A nova unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, e se soma à sede já existente no shopping Phelippe Daou, zona Leste. Juntos, os dois pontos físicos já realizaram mais de 5 mil atendimentos desde dezembro de 2023.

Educação, cidadania e impacto econômico

Segundo Onilda Abreu, além de resolver conflitos, o Procon também atua na educação para o consumo consciente. “Queremos ensinar desde cedo sobre planejamento financeiro e direitos do consumidor. Levamos o Procon às escolas, aos bairros, e transformamos esse trabalho em projetos de cidadania”, afirmou.

O novo ponto também fortalece ações como o “Procon Manaus nos Bairros”, que já passou por comunidades como Japiim, Cidade Nova, Tarumã e Viver Melhor 2, levando informação e resolução de conflitos diretamente à população.

Para o diretor administrativo das Galerias Populares da Semtepi, Marquinho Maia, a instalação do serviço também movimenta a economia local. “Cada novo serviço aqui fortalece as vendas e atrai mais público para a galeria”, destacou.

Como ser atendido

Para acessar o atendimento, o consumidor deve apresentar os seguintes documentos:

RG ou CNH

CPF

Comprovante de residência

Documentos relacionados à reclamação

A presidente do Procon Manaus reforça que, além dos documentos, é importante levar “a disposição de não aceitar mais o papel de vítima”. “Você não está sozinho. E agora, está ainda mais perto da ajuda”, concluiu Onilda.

