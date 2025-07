Alvo de sanções de Trump, Moraes marca presença no jogo entre Corinthians x Palmeiras

Ministro do STF assistiu a Corinthians x Palmeiras após ser alvo da Lei Magnitsky

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi visto na Neo Química Arena, em São Paulo, na noite desta quarta-feira (30), durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A presença no estádio ocorre poucas horas após os Estados Unidos anunciarem sanções contra Moraes com base na Lei Magnitsky, que permite punições a pessoas acusadas de corrupção ou graves violações de direitos humanos.

Moraes assistiu ao jogo de um dos camarotes do estádio, acompanhado do presidente interino do Corinthians, Osmar Stábile. A partida de volta entre os dois clubes está marcada para o dia 6 de agosto.

O que é a Lei Magnitsky?

Criada em 2012 durante o governo de Barack Obama, a Lei Magnitsky permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a indivíduos acusados de corrupção ou abusos dos direitos humanos. A lei foi inspirada na morte do advogado russo Sergei Magnitsky, em 2009, após denunciar um esquema de corrupção em seu país.

Em 2016, a legislação foi ampliada e passou a ter alcance global, podendo atingir qualquer pessoa envolvida nesse tipo de crime.

Quais as sanções aplicadas a Moraes?

Segundo o Departamento do Tesouro dos EUA, todos os bens e interesses de Moraes nos Estados Unidos estão bloqueados. A medida também se estende a empresas que pertençam a ele direta ou indiretamente, com participação de 50% ou mais.

Cidadãos e instituições americanas estão proibidos de realizar transações com o ministro, incluindo transferência de valores, bens ou serviços. Quem descumprir a norma poderá ser penalizado civil ou criminalmente.

Pode sair da lista?

Para deixar a lista de sanções, é preciso que a pessoa prove inocência, tenha sido julgada e absolvida ou demonstre mudança significativa de comportamento. O governo dos EUA pode retirar o nome da lista, desde que informe o Congresso com pelo menos 15 dias de antecedência.

*Com informações da CNN

