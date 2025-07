Zé Felipe processa Virginia Fonseca e pede divisão de R$ 200 milhões

O cantor Zé Felipe entrou, no último dia 24, com uma ação na 6ª Vara da Família de Goiânia (GO) contra sua ex-esposa, a influenciadora Virginia Fonseca. No processo, ele solicita a divisão dos bens adquiridos durante o relacionamento e requer uma apuração detalhada do patrimônio registrado em nome dela.

Segundo informações da jornalista Fabíola Reipert, o artista também pediu que os extratos bancários de Virginia sejam analisados. A disputa gira em torno de cerca de R$ 200 milhões, valor do qual Zé Felipe quer o bloqueio de metade.

O cantor alega que, ao longo dos cinco anos de união, não participou da gestão direta dos ativos acumulados por Virginia. Por isso, busca esclarecer se há bens que possam ter sido ocultados ou não declarados formalmente.

Patrimônios

Entre os patrimônios registrados no nome da influenciadora estão uma aeronave, imóveis residenciais e comerciais, terrenos e outros ativos. Zé Felipe, por sua vez, possui uma chácara em Goiânia, automóveis e participação societária em empresas, incluindo cotas na WePink — marca de cosméticos fundada por Virginia.

Procurada pelo portal LeoDias, a assessoria de imprensa do ex-casal informou que não irá comentar o caso, já que o processo tramita em segredo de Justiça.

