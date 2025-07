Saúde de Bolsonaro preocupa após crises de soluço durante recuperação

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) estão preocupados com a saúde do ex-presidente da República. De acordo com relatos, ele sofreu fortes crises de soluço na quarta-feira (30), o que chegou a dificultar sua fala em alguns momentos.

Bolsonaro segue em recuperação de uma cirurgia no intestino realizada em abril deste ano — a sétima desde que foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. No início de julho, ele anunciou que passaria o mês em repouso, mas não cumpriu integralmente a recomendação.

Tornozeleira eletrônica

Segundo aliados próximos, o quadro de saúde do ex-presidente teria se agravado nos últimos dias, especialmente após ele passar a usar tornozeleira eletrônica, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Apesar dos problemas, Bolsonaro participou normalmente de uma motociata realizada em Brasília na quarta-feira (30).

(*) Com informações do Metrópoles

