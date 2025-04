Mulher mata companheiro com facada no peito em Manaus

Manaus (AM) – Na madrugada desta segunda-feira (7), uma mulher assassinou o companheiro, identificado apenas como Dênis, com uma facada no peito, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus.

Vizinhos relataram que o casal costumava brigar com frequência e, na noite do crime, após mais uma discussão, a mulher teria atacado o marido com uma faca. Mesmo ferido, ele correu até o banheiro da casa, mas caiu morto no chão.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após acionada, constatou o óbito no local. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) também atenderam à ocorrência.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investigará o caso.

Outro caso

No dia 18 de fevereiro deste ano, a polícia prendeu em flagrante Maria Clarice Vieira da Costa, de 20 anos, pelo homicídio do amigo Manoel Raul de Aguiar Filho, de 23 anos. Ela o matou com uma facada no peito, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Eirunepé, interior do Amazonas.

Segundo o delegado Rafael Bruno, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Eirunepé, os dois eram amigos e costumavam consumir drogas juntos.

Na manhã do crime, Manoel procurou Maria Clarice para buscar um celular que ela teria recebido, com a intenção de trocá-lo por drogas. Durante a conversa, eles começaram a discutir, e Maria o atacou com a faca.

