Detran-AM promove pit stop educativo para motociclistas

O Detran-AM iniciou, nesta quinta-feira (31), mais uma edição do pit stop educativo em Manaus. A iniciativa, realizada em parceria com a Abraciclo, marca a Semana Nacional de Prevenção a Acidentes com Motociclistas. As atividades seguem até esta sexta-feira (1º/08), das 8h às 16h, no Sambódromo.

Orientações e prevenção

Durante a ação, os motociclistas participam de atividades interativas voltadas à pilotagem defensiva e aos cuidados com a saúde. Além disso, recebem panfletos e kits informativos. Como parte dos serviços oferecidos, há aferição de pressão e glicemia, orientações sobre primeiros socorros e informações sobre saúde preventiva.

Simulação de riscos

Outro destaque da ação é o uso de óculos simuladores, que demonstram os efeitos do consumo de álcool e drogas. Por meio dessa experiência, os participantes percebem na prática como essas substâncias comprometem a percepção e o equilíbrio na condução.

Expansão da frota

Com o crescimento acelerado do número de motocicletas em Manaus, o Detran-AM amplia suas ações educativas. Assim, busca não apenas orientar, mas também trocar experiências com os condutores. Essa escuta ativa ajuda o órgão a compreender melhor os desafios enfrentados no dia a dia das ruas, promovendo melhorias no comportamento dos usuários do trânsito.

Apoio institucional

A mobilização conta ainda com o apoio do BPTran, da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-RCP), do IMMU, da SES-AM e do Samu. Juntos, os profissionais desses órgãos reforçam as mensagens de prevenção, divulgam serviços públicos de saúde e distribuem materiais educativos.

