Moraes avalia pedido de cautelar para afastar Eduardo Bolsonaro do mandato

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes deve avaliar em breve um pedido de cautelar para afastar preventivamente o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) do mandato.

O pleito está inserido numa representação feita pelo também deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) no dia 22 de julho.

O assunto principal da peça é a possível nomeação de Eduardo para um cargo comissionado pelo governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, a fim de renovar sua licença e permanecer nos Estados Unidos.

Só que, além de pedir a vedação da nomeação, o líder do PT na Câmara dos Deputados solicitou também o afastamento de Eduardo do cargo.

O pedido agora ganha mais força política por causa do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos contra o Brasil e por causa da sanção sofrida pelo próprio Moraes pelo governo americano, a chamada Lei Magnitsky.

Conforme a peça, à qual a coluna teve acesso, o objetivo do afastamento do mandato seria evitar a “possível continuidade delitiva dos crimes investigados no inquérito 4995 e em ação penal 2.668”.

