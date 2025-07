86% dos amazonenses estão indecisos sobre em quem votar para deputado federal

Manaus (AM) – Uma pesquisa eleitoral divulgada nesta quarta-feira (30) pelo Instituto de Pesquisas do Norte LTDA (IPEN) aponta que 86% dos eleitores amazonenses ainda estão indecisos sobre em quem pretendem votar para deputado federal nas eleições de 2026.

O levantamento foi encomendado pelo Consórcio G6 de sites do Amazonas e entrevistou 1.500 eleitores entre os dias 18 e 25 de julho, em 12 municípios do estado, incluindo Manaus e cidades do interior.

Apesar de ainda faltarem cerca de 15 meses para o pleito, o elevado índice de indecisos chama atenção. De acordo com os dados, aproximadamente 1.290 eleitores afirmaram não saber ou preferiram não responder em quem pretendem votar. Esse cenário indica que a disputa pela Câmara dos Deputados ainda está totalmente em aberto, favorecendo os nomes que conseguirem se destacar nos próximos meses.

Mesmo com a maioria do eleitorado indefinida, alguns nomes já aparecem na lembrança popular. Na modalidade espontânea, ou seja, quando os entrevistados respondem sem o auxílio de uma lista de candidatos, o vereador de primeiro mandato Sargento Salazar (PL) lidera com 1,3% das intenções de voto.

Em seguida, está o deputado federal Amom Mandel (Cidadania), com 1,2%, seguido por Silas Câmara (Republicanos) e Capitão Alberto Neto (PL), ambos com 0,8%. Vale destacar que Alberto Neto foi citado apenas por eleitores da capital.

Outros nomes lembrados com percentuais abaixo de 1% incluem Adail Filho (Republicanos), Sidney Leite (PSD), Roberto Cidade (União Brasil), Átila Lins (PSD) e Wilson Lima (União Brasil), governador do Amazonas. A presença desses nomes na pesquisa mostra que o campo está pulverizado e sujeito a mudanças conforme o avanço das pré-campanhas.

Governo do Amazonas

Na corrida pelo governo do Amazonas, Omar Aziz (PSD) aparece com ampla vantagem nos dois cenários testados na pesquisa estimulada. No primeiro cenário, enfrentando a empresária Maria do Carmo Seffair (PSD) e o procurador-geral do Estado, Tadeu de Souza (sem partido), Aziz alcança 64,9% dos votos válidos, o que indicaria vitória no primeiro turno. Maria tem 25,7%, enquanto Tadeu registra 9,4%.

No segundo cenário, com a inclusão do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), Aziz mantém a liderança com 45,6% dos votos válidos. David aparece com 30,3% e Maria do Carmo com 24,1%, revelando um cenário mais competitivo, mas ainda com Aziz em posição confortável.

Além disso, a pesquisa mostra que a força de Aziz vem, sobretudo, do interior do estado. No cenário com Maria e Tadeu, ele registra 57,6% das intenções de voto no interior, contra 38% na capital. Já no cenário com David, ele mantém 44,8% fora de Manaus, enquanto na capital atinge 29,7%. Esses números refletem sua articulação com prefeitos e lideranças do interior, repetindo a estratégia bem-sucedida de sua eleição anterior ao Senado.

Rejeição baixa fortalece candidatura

Outro fator que impulsiona Aziz é seu baixo índice de rejeição. Apenas 20,2% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Em comparação, David Almeida apresenta 30,3% de rejeição, e Tadeu de Souza, 23,5%. Esses dados reforçam a vantagem do senador não apenas em intenção de voto, mas também em aceitação popular.

Na modalidade espontânea para o governo, Aziz também lidera, ainda que com percentuais mais modestos, o que indica que seu nome já circula de forma natural entre o eleitorado como uma opção viável.

