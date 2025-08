Delegado diz que trabalha com várias frentes de investigação sobre morte de Izabele em Manaus

Manaus (AM) – O delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou que a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) trabalha com diversas frentes de apuração sobre o assassinato da adolescente Izabele Dinelly Martins, de 15 anos. A jovem foi encontrada gravemente ferida e inconsciente no bairro Compensa, zona oeste de Manaus, e morreu no dia seguinte, em uma unidade hospitalar.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (31), durante coletiva de imprensa que apresentou atualizações do caso. A polícia pede ajuda da população com informações que possam auxiliar na identificação dos responsáveis pelo crime.

Izabele estava desaparecida desde a noite de sexta-feira (25), após sair da casa da tia, no bairro Santo Agostinho, zona oeste, dizendo que encontraria uma pessoa ainda não identificada. Por volta de 0h15 de sábado (26), ela foi deixada na rua Cruzeiro do Sul, no bairro Compensa. Cerca de cinco horas depois, foi encontrada desacordada e com sinais de espancamento a 400 metros do local.

Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada a um hospital na zona leste, onde morreu por volta das 11h30 do domingo (27). O corpo foi reconhecido pela família apenas na quarta-feira (30/07), no Instituto Médico Legal (IML).

“As investigações foram iniciadas assim que o caso chegou à DEHS, ontem. Já temos uma linha consistente e trabalhamos em diversas frentes. A sociedade exige respostas, e Izabele merece justiça”, afirmou o delegado Cunha.

O delegado adjunto Fernando Damasceno informou que o caso começou a ser apurado como desaparecimento na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), após o alerta da família. Izabele era natural do município de Maués e estava passando férias em Manaus há cerca de 15 dias.

Ele reforçou que a adolescente não tinha qualquer histórico de envolvimento com o crime, e que publicações em redes sociais insinuando isso não têm fundamento. “Ela era uma estudante de boa família, sem ligação com atividades ilícitas”, ressaltou.

Ainda segundo a DEHS, a vítima foi brutalmente agredida, teve os cabelos e sobrancelhas raspados, o que indica extrema crueldade. Até o momento, não há confirmação de violência sexual, mas a possibilidade está sendo analisada pelo IML.

Denúncias

A PC-AM reforça o pedido à população para que repasse informações que possam ajudar nas investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números: (92) 98118-9535 (WhatsApp da DEHS) e 181 (Disque-Denúncia da SSP-AM). O sigilo é garantido.

