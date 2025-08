Mutirão de vagas de emprego e ações Interativas marcam Expo Favela Amazonas 2025

Maior evento de empreendedorismo da base da pirâmide em Manaus contará com oportunidades de emprego, oficinas de currículo e atividades culturais

Manaus – Manaus se prepara para receber, neste fim de semana, a Expo Favela Amazonas 2025, o maior evento de empreendedorismo da base da pirâmide. Com uma programação focada em inclusão social e oportunidades, a feira reunirá empreendedores, startups, coletivos culturais e projetos sociais para impulsionar a economia local. O evento acontece no sábado e domingo, dias 2 e 3 de agosto, no Centro de Convenções Vasco Vasques.

A presença na Expo Favela vai além da visibilidade de marcas empresariais. A iniciativa é uma oportunidade de mudar vidas, criar possibilidades e transformar realidades com ações que promovem inclusão, renda e bem-estar.

Oportunidades de Emprego e Capacitação Profissional

O evento contará com um mutirão de vagas de emprego, destinado a conectar o público a oportunidades de trabalho. A iniciativa se aprofunda ao oferecer não apenas a captação de currículos, mas também a confecção e orientação para os candidatos, capacitando-os para futuras seleções.

Pelo segundo ano consecutivo, o Grupo Nova Era marca presença com um estande “Nova Era na Comunidade”, com iniciativas para conectar a empresa ao público e gerar impacto positivo.

Arte, Interação e Conexão com a Comunidade

Para além das oportunidades de emprego, haverá série de atividades interativas que promovem o engajamento cultural e social. O espaço também contará com atividades lúdicas.

Expo Favela Innovation

A Expo Favela Innovation se consolida como o maior evento de fomento ao empreendedorismo, inovação e cultura da favela no país e no Amazonas.

Em 2024, o evento impactou positivamente a economia da região, com a participação de 50 empreendedores, gerando renda, empregos e oportunidades.

Mais de 6 mil visitantes participaram dos dois dias de programação, que incluiu palestras, workshops, exposições, rodadas de negócios, mentorias, debates, cursos, shows, filmes, desfiles, games, batalhas de break e de rima, entre outras atividades.

