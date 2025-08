Amazonas – ZFM e interior – um estado dividido

Disparidade entre Manaus e interior do Amazonas exige nova estratégia para equilibrar economia e fortalecer regiões do estado

Por Juarez Baldoino da Costa (*)

Manaus, com área urbana de cerca de 1.570 Km² e o interior do estado mil vezes maior com 1.571.000 Km², dividem o estado geopoliticamente e socialmente.

A densidade demográfica de 1.400 habitantes por Km² na área urbana da capital, mil e cem vezes maior do que os 1,3 habitantes por Km² do interior, é uma das principais características que distinguem as duas porções. Manaus suga mais de 50% dos recursos do estado, mesmo representando apenas 0,1% de seu território.

Na capital vivem 2,4 milhões de pessoas que gravitam em torno da ZFM, em uma economia com base industrial e com demandas públicas sem conexão com a floresta, sendo a porção próspera e cobiçada por interioranos do Amazonas e pelos imigrantes dos estados brasileiros.

No interior, pouco mais de 2 milhões de pessoas espalhadas pelos 61 municípios, cuja economia raiz tem sempre alguma ligação com a floresta, embora de pouco valor agregado e de escala de produção intermitente e de baixa expressão quantitativa, cujo resultado precisa ser complementado com recursos da capital e do governo federal.

Apesar dos esforços de alguns governadores, não foi possível criar mecanismos para fomentar a prosperidade no interior nem ao menos redistribuir razoavelmente as riquezas geradas

pela “capital brasileira de incentivos fiscais”.

A razão deste quadro, salvo melhor juízo, é o tamanho da região, fator incontornável.

Esta condição explica o histórico dos últimos 150 anos, mesmo com a juta e a borracha, cujos resultados sempre estiveram concentrados em Manaus, a exemplo do que ocorre com a ZFM há 58 anos.

Para equilibrar estas duas partes do Amazonas, não se pode continuar com a mesma estratégia.

Não se sabe quem está trabalhando nesta nova estratégia, e por isto, o que se sabe, é que não há no horizonte nenhuma mudança a ser esperada.

O desafio continua.

O Amazonas, se quiser mudar, precisa de voluntários comprometidos.

(*) Amazonólogo, MSc em Sociedade e Cultura da Amazônia – UFAM, Economista, Contabilista, Professor de Pós-Graduação e Consultor de empresas especializado em ZFM.

