Maior base da Guarda Municipal é inaugurada na Zona Leste

A zona Leste de Manaus passa a contar, desde sexta-feira (1º), com a maior base operacional da Guarda Municipal já construída na cidade. Localizado no bairro São José 2, o novo espaço fortalece a presença do poder público na região e reúne equipes especializadas como a Romu, o Canil, a Defesa Civil, a Guarda Maria da Penha e o Batalhão Ambiental.

Durante a solenidade, o prefeito David Almeida destacou que a nova estrutura representa mais do que uma obra física.

“Estamos entregando mais do que uma base. Estamos consolidando uma nova fase da segurança pública municipal, com estrutura, preparo, equipamentos e presença nas comunidades”, afirmou o gestor.

Centro estratégico

Além de ampliar a atuação da guarda na região, o núcleo também funcionará como centro logístico e administrativo das operações na zona Leste — a área mais populosa da capital. A sede está pronta, inclusive, para receber a futura Polícia Municipal, projeto que já avançou no Senado e segue em tramitação na Câmara dos Deputados.

Ainda segundo David Almeida, a reestruturação da Guarda Municipal, iniciada há dois anos e meio, agora avança para um novo patamar.

“O nosso trabalho de reestruturação da guarda começou há dois anos e meio. Agora estamos avançando para um novo patamar, com uma polícia treinada, armada, equipada e preparada para resguardar a segurança da população. Essa será a base que vai acolher e coordenar as ações da zona Leste, a maior zona da cidade, com toda a logística necessária para atender com agilidade e eficiência”, explicou o prefeito.

Estrutura completa

Além disso, o novo espaço conta com sala de monitoramento, alojamentos, vestiários, área para custódia temporária e ambientes planejados para garantir o bem-estar dos servidores. Cerca de 60 agentes atuarão diariamente na base.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Pública, Alberto Siqueira, a instalação da base supre uma necessidade histórica da zona Leste.

“Essa é uma estrutura pioneira, de última geração, pensada com dignidade para os nossos agentes. A zona Leste precisava de uma presença mais estruturada do município, e o prefeito David foi estratégico e visionário ao priorizar essa entrega. Quem ganha é a população, com mais segurança, e os nossos servidores, com mais condições de trabalho”, afirmou o titular da Semseg.

Novos agentes

Ao mesmo tempo, a prefeitura pretende reforçar o efetivo com a convocação de 150 agentes aprovados no cadastro reserva. Segundo David Almeida, esses profissionais já iniciaram o processo de formação e devem estar nas ruas até o Natal.

“Já iniciamos o preparo dos 150 aprovados do cadastro reserva no concurso. Vamos treiná-los para que, até o Natal, estejam nas ruas, enfrentando a criminalidade e protegendo a cidade de forma ainda mais efetiva”, declarou.

Presença ampliada

Por fim, o comandante das especializadas da GMM, Fernando Souza, afirmou que o novo núcleo marca uma nova fase de atuação da guarda. “Agora poderemos atuar de forma mais enérgica e precisa na zona Leste, com foco no combate aos assaltos em coletivos e na presença constante da guarda nas áreas mais sensíveis. A população pode esperar bons resultados”, disse.

Com a inauguração da nova base, a Guarda Municipal passa a atuar com mais presença na zona Leste. Além disso, a estrutura facilita respostas mais rápidas às ocorrências da região. Assim, a população deve sentir uma segurança maior e um atendimento mais próximo do dia a dia dos bairros.

