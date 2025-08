Acidente aconteceu em porto e causou bloqueio parcial da via no bairro Betânia

VIA INTERDITADA

Uma carreta com contêiner tombou, na manhã desta sexta-feira (1º), em um porto localizado no bairro Betânia, zona Sul de Manaus. O acidente bloqueou parcialmente a via, afetando o trânsito na região.

Veículo bloqueou parcialmente a passagem

O tombamento ocorreu durante as operações no porto. Por isso, a passagem ficou restrita para veículos, causando lentidão no tráfego local.

Equipes trabalham para liberar a via

Agentes de trânsito e equipes de resgate atuam no local para retirar o caminhão e liberar a pista. A população deve redobrar a atenção e buscar rotas alternativas até a normalização do tráfego.

