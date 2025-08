Manaus (AM) – O soldador Edno Cruz morreu, na manhã deste sábado (2), após um acidente de moto na avenida Cosme Ferreira, zona Leste de Manaus. Segundo familiares, ele morava no bairro Gilberto Mestrinho e havia saído para comprar comida quando perdeu o controle da moto e bateu em uma árvore.

Impacto jogou a vítima para o outro lado da pista

O impacto da colisão foi tão forte que arremessou Edno para o outro lado da via. O SAMU chegou a ser acionado por moradores, mas os socorristas confirmaram que ele já estava sem vida.

A motocicleta permaneceu no local, e os agentes encontraram o documento do veículo com a vítima. A perícia isolou a área, e uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

A polícia investiga as circunstâncias do acidente.

