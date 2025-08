Confeiteira do Sul de Minas reivindica autoria do ‘morango do amor’

Doce viral nas redes nasceu no Sul de Minas e pode virar negócio de sucesso.

O famoso “morango do amor”, doce que dominou as redes sociais nas últimas semanas, pode ter nascido em Senador Amaral (MG), cidade com pouco mais de 6 mil habitantes e reconhecida pela produção de morangos. A criação é atribuída à confeiteira Cláudia Maria Nicoleti, que recentemente se mudou para o município.

A receita viral combina morango fresco, brigadeiro de leite em pó e uma camada crocante de açúcar cristalizado. Foi com essa iguaria que Cláudia venceu um concurso gastronômico realizado no Festival de Inverno local, ganhando notoriedade e um prêmio em dinheiro.

Doce viral e versões inusitadas

Após o festival, o “morango do amor” explodiu nas redes. A receita passou a ser reproduzida por doceiras de todo o Brasil, com adaptações e até versões inusitadas como milho, kiwi, maracujá e até picanha.

Cláudia afirma que tudo começou por causa da filha de 10 anos, que adorava brigadeiro com morango. “Ela pedia todo sábado. Aí fui mudando o recheio, testando o leite em pó, a calda… e virou esse bombom que todo mundo ama”, contou.

Superando desafios com criatividade

A confeiteira, que começou a vender doces durante a pandemia após perder o emprego de faxineira, relata que o processo para chegar à receita ideal não foi fácil. “Parece simples, mas dá muito trabalho. Queimei a mão, quase perdi o dedo. Esse brilho que derrete na boca exige tempo e técnica”, disse, rindo da fama repentina do doce.

Além do brigadeiro de leite ninho, Cláudia desenvolveu variações com recheios de maracujá, beijinho e bicho de pé, todos preparados artesanalmente por ela.

Produção limitada e sonho de crescer

Hoje, trabalhando sozinha, ela consegue produzir cerca de 40 unidades por dia, quantidade bem inferior à demanda atual. Os morangos usados são colhidos na roça do marido, Juliano Rodrigues, que também é produtor local.

O apoio de clientes foi essencial para sua ascensão. Foi uma consumidora que indicou o concurso, e outra que batizou o doce como “morango do amor”. “Até meu nome no Instagram, Cláudia Bombom, foi uma cliente que sugeriu”, disse.

Com o sucesso, ela agora sonha em abrir a própria doceria e expandir o negócio: “Ganhar o concurso me mostrou que estou no caminho certo. Deu vontade de sonhar de novo”.

