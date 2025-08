Foragido por sequestro em Manaus é preso em Carauari

A Polícia Civil prendeu Jackson de Lima Pinto, de 20 anos, na sexta-feira (1º), no município de Carauari (a 788 km de Manaus). O jovem é suspeito de envolvimento em um sequestro cometido no dia 30 de novembro de 2024, na capital.

Depois do crime, Jackson fugiu para o interior do estado. A polícia descobriu o paradeiro dele após uma investigação que apontou onde ele se escondia. Os agentes encontraram o suspeito na casa de familiares, no bairro Nova República.

Suspeito já responde por outros crimes

Segundo a delegada Renata Viana, da 65ª Delegacia Interativa de Polícia, ele já tem passagens por crimes como roubo, todos cometidos em Manaus. Jackson deve responder por extorsão mediante sequestro e segue sob custódia da Justiça.

