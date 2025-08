Polícia vai responsabilizar envolvidos na morte de homem em frente à delegacia no AM

Tonantins (AM) – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas para responsabilizar os envolvidos nos atos de violência ocorridos em Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), após o linchamento de um homem acusado de feminicídio.

O caso ocorreu no sábado (2), quando um homem de 38 anos foi morto por moradores do município depois de assassinar a companheira, de 44 anos, e esfaquear a enteada, de 21.

Segundo a PC-AM, por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tonantins, a equipe foi acionada por profissionais do hospital local após a jovem dar entrada com ferimentos de faca na cabeça.

Ao chegar à residência da vítima, os policiais encontraram a mulher de 44 anos já sem vida, com lesões de arma branca na cabeça e sinais de asfixia. Com apoio da Polícia Militar, o autor do crime foi localizado em uma área de mata e se entregou. Ele foi preso em flagrante.

No entanto, durante o trajeto para a delegacia, a prisão causou grande comoção. Mesmo com o reforço das forças de segurança para garantir a integridade do suspeito, uma multidão se formou em frente à delegacia e invadiu o local.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que os agressores, com os rostos cobertos, arrancam as grades da cela e arrastam o homem algemado. Ele é espancado com socos, chutes e pedaços de pau, e depois levado para a calçada, onde teve o corpo incendiado. Diversas pessoas acompanharam e registraram a ação.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que enviou ao município um efetivo de 10 policiais do Batalhão de Choque para reforçar o policiamento ostensivo. Os agentes permanecerão em Tonantins até a completa restauração da ordem pública.

Leia mais:

VÍDEO: Suspeito de matar mulher é queimado vivo em pátio de delegacia no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱