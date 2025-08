David Almeida vistoria reforma de escola referência educacional em Manaus

Unidade Waldir Garcia deve ser entregue reformada no início de setembro SLUG: reforma-escola-waldir-garcia-manaus

Manaus (AM) – Neste domingo (3), o prefeito David Almeida visitou as obras de reforma da escola municipal Professor Waldir Garcia, localizada na comunidade Pico das Águas, bairro São Geraldo, zona Centro-Sul de Manaus. A unidade, que há 21 anos não recebia melhorias estruturais, passou a ser prioridade por causa do destaque nos indicadores educacionais.

Durante a vistoria, David justificou o investimento:

“Essa escola estava há 21 anos sem receber uma reestruturação e nós estamos trabalhando, até no domingo, para que a gente possa, o mais rápido possível, entregar esta obra. Só fazendo aqui uma ressalva: esta escola tem a terceira melhor nota da cidade de Manaus no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), por isso está recebendo esta reforma e ampliação, para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos índices educacionais. A Prefeitura de Manaus é assim, nem no domingo o trabalho para”, afirmou.

Inovação reconhecida

Além de exibir desempenho no Ideb, a Waldir Garcia se destaca por práticas pedagógicas diferenciadas. A escola é a única da região Norte certificada como “Escola Transformadora” pela Ashoka/Instituto Alana. Seu histórico também inclui nota 7,4 no Ideb (anos iniciais), evasão escolar zero e prêmios por projetos de sustentabilidade, alimentação saudável e protagonismo estudantil.

Reforma sem parar aulas

Enquanto a reforma avança, a escola continua funcionando. Segundo o subsecretário de Infraestrutura da Semed, Radyr Júnior, a execução da obra ocorre fora do horário regular, inclusive à noite e nos fins de semana.

“A escola Waldir Garcia esperava há 20 anos para ter esta intervenção na infraestrutura, na melhoria dos seus ambientes e também na troca do mobiliário. Tudo será novo aqui dentro para a inauguração. É uma escola que tem resultados magníficos no Ideb e nas provas do Saeb. Este ano, teremos a nova edição da avaliação, então fizemos um calendário especial que respeita a rotina pedagógica, com os trabalhos acontecendo à noite e aos fins de semana. Nossa expectativa é de entregar mais de 3.000 metros quadrados entre reformas, ampliações e construções novas”, explicou Radyr.

Entrega em setembro

A prefeitura pretende entregar a nova estrutura no início de setembro. Desse modo, a escola contará com salas ampliadas, ambientes pedagógicos atualizados, acessibilidade reforçada e climatização adequada.

Com isso, a gestão de David Almeida reafirma o compromisso de fortalecer as unidades que já são referências em desempenho. A estratégia integra a política de avanço dos índices educacionais em Manaus.

Leia mais:

Prefeitura de Manaus entrega mais 15 casas reformadas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱