Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em Manaus e pedem ‘Fora Lula e Moraes’

Manaus (AM) – Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram neste domingo, na Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, para protestar contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os manifestantes também pediram anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

O ato faz parte de uma mobilização nacional organizada por grupos de direita em várias cidades do país.

Em Manaus, o deputado federal Capitão Alberto Neto participou do protesto e discursou para os presentes. Ele afirmou que não se pode permitir que, segundo ele, o presidente Lula conduza o Brasil para uma ditadura.

Essas manifestações acontecem poucos dias após os Estados Unidos aplicarem sanções contra ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes, o que reacendeu o debate político entre os apoiadores da oposição.

Em Belém, onde cumpre agenda com o PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também marcou presença. Ela subiu em um trio elétrico e acenou para os manifestantes que acompanhavam o protesto na capital paraense.

