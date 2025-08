Acidente com motocicleta deixa mulher ferida em Tefé, no AM

Uma mulher, ainda não identificada, ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito ocorrido na noite de domingo (3), na Avenida Juruá, em Tefé, no interior do Amazonas.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente, mas vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima caída na via pública, com diversos ferimentos pelo corpo, especialmente na região da cabeça.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima para um hospital do município. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Leia mais: Pilotos sofrem acidente durante apresentação no globo da morte

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱