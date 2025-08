A vítima do acidente de trânsito ocorrido na manhã desta segunda-feira (4), na Avenida do Turismo, foi identificada como Raimundo Nonato Monteiro Machado, investigador da Polícia Civil do Amazonas. Ele e a esposa, Jussana Machado, são acusados de envolvimento em uma briga em um condomínio na Ponta Negra, que deixou uma babá ferida e um advogado baleado.

Raimundo perdeu o controle do veículo, colidiu contra um poste e capotou em uma área de mata. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou o resgate e confirmou a morte dele ainda no local.

No interior do carro, os bombeiros encontraram a bolsa de uma adolescente. O impacto da batida deixou o poste pendurado apenas pelos fios e causou transtornos no trânsito da região.

O corpo de Raimundo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O acidente deve ser investigado pela Polícia Civil.

Agressão

Uma babá de 40 anos foi espancada e um advogado foi baleado de raspão em uma das pernas durante uma confusão ocorrida em agosto de 2023, no estacionamento de um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

A autora do disparo é, supostamente, uma mulher identificada como Jussana Machado, esposa do investigador da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Raimundo Nonato. Câmeras de segurança registraram detalhes de toda ação assistida também pelos moradores do residencial.

De acordo com relatos das próprias vítimas, a babá vinha sendo xingada ao menos cinco meses por Jussana e, momentos antes da briga, a trabalhadora e o advogado estavam deixando um elevador quando encontraram com Jussana.

A suspeita então teria xingado a babá mais um vez, dizendo: “Ainda me olha torto essa filha da puta”. Nesse momento, o advogado rebateu a fala de Jussana e a chamou de vagabunda. Foi nesse momento em que a mulher partiu para cima da babá e começou as agressões.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais é possível observar o momento em que a vítima é espancada, enquanto o investigador Nonato incita as agressões. “Bate na cabeça dela. Na cabeça dela, bate. Acaba a cara dela. Isso, chuta, não deixa ela levantar”, diz Nonato.

Presenciando a ação, o advogado tenta defender a sua funcionária, mas acaba sendo agredido pelo investigador. Foi nesse momento que Raimundo Nonato passou a arma para Jussana e um disparo de raspão acertou a panturrilha do advogado. Na sequência, ele entra na guarita do condomínio em busca de proteção. Após isso foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA).

