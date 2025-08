Agenda cultural de agosto em Manaus traz shows, teatro e cinema; confira

A programação cultural do mês de agosto vem diversa com shows, exibição de filme e espetáculo de teatro. As atividades iniciam neste sábado (09/08), com a comemoração de 20 anos da banda Cabocrioulo, das 16h às 22h, no Espaço Cultural Coração Blue (rua Silva Ramos, 119, Centro).

A festa conta com atrações como Couro Velho e DJ Cricket Bug. O grupo amazonense formado por Milton Cabocrioulo, Marcos Cileno e Igor Brasil vai receber convidados para dividir o palco, entre eles Clóvis Rodrigues, da Tucumanus e Platinados; Júnior Rodrigues, Natty dos Anjos e integrantes da Cauxi Eletrizado.

A entrada antecipada pode ser confirmada por meio de Pix ([email protected]) e custa R$ 25. Reservas de mesa podem ser feitas no contato 99379-6260.

No dia 9 de agosto, às 19h, tem também exibição do curta-metragem “Mata-Gato”, de André Cunha, e bate-papo com a equipe técnica do filme, no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (Caua), localizado na Rua Monsenhor Coutinho, no Centro. A entrada é gratuita.

“Mata-Gato”, em coprodução com a Artecontemporaneapurafilms & LaXunga Produções, narra momentos de uma noite longa de terror para um velho solitário e atormentado após matar mais um gato.

Sessão gratuita de ‘Sebastião’

No dia 17 de agosto, às 19h, tem sessão gratuita de “Sebastião”, espetáculo do Ateliê 23, na Mostra de Teatro Águas de Manaus. A apresentação acontece no Teatro Gebes Medeiros (avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro), com entrada por ordem de chegada. A classificação é 16 anos.

“Sebastião” é inspirado no livro “Um Bar Chamado Patrícia”, do estilista Bosco Fonseca, com memórias da década de 70, direto do Bar Patrícia, aliadas à experiência dos atores em números musicais e depoimentos emocionantes sobre diferentes tipos de violência. O nome da peça é uma referência a São Sebastião e a montagem traz a versão da história do santo para que ele tenha se tornado um patrono da comunidade LGBTQIAPN+.

No elenco, Taciano Soares, Eric Lima, Francis Madson, Andiy, Elias Difreitas, Jorge Sabóia e José Holanda. Eles dão vida a sete drag queens, Carmencita, Little Drag, Chica, Angel, Vênus, Lady Sinty e Sebastiane.

“Sebastião” também está nos streamings de áudio, com as músicas “Toda La Noche”, “Baby Gay” e “Sou Todo Amor”. A estreia do espetáculo aconteceu em novembro de 2024, em Manaus, e, em seguida, ganhou destaque em festivais internacionais, como o Cena Contemporânea – Festival Internacional de Teatro de Brasília e o Festival de Curitiba 2025, com sessões na Mostra Lúcia Camargo. Em junho deste ano, “Sebastião” participou da Mostra Todos os Gêneros, no Itaú Cultural, em São Paulo.

Show intimista na Estação das Pedras

Denilson Novo e Lucinho fazem um show mais intimista no dia 21 de agosto, na Estação das Pedras (rua Ferreira Pena, 184, Centro), das 19h às 21h. O couvert é de R$ 15, por pessoa.

No repertório estão sucessos de Luiz Melodia, Gonzaguinha, Belchior, Secos e Molhados, Chico Buarque, Jorge Mautner, Jorge Ben, Gil, Caetano, Djavan, Raul Seixas, Adelson Santos, Paulo Onça e Chico da Silva, entre outros.

Festival do Beiradão

No dia 22 de agosto, das 17h às 22h, no Largo de São Sebastião, no centro histórico de Manaus, tem a primeira edição do Festival do Beiradão. Estão confirmados shows de Água Cristalina, Nunes Filho, Márcia Novo, Hadail Mesquita, Alaídenegão e DJ Surubim nos intervalos entre as atrações. O acesso é gratuito.

Os shows encerram a programação de cinco dias de atividades com foco na cultura, economia criativa, ações formativas, rodas de conversa, exibição de filmes e shows musicais. O evento tem a proposta de valorizar e fortalecer o beiradão como uma das principais manifestações culturais do Amazonas, além de promover a preservação e a renovação através do intercâmbio entre gerações de artistas e do envolvimento da comunidade.

Festa de 12 anos do Ateliê 23

Para comemorar 12 anos de trajetória e movimento no teatro amazonense, o Ateliê 23 vai fechar a rua Tapajós, no Centro de Manaus, no dia 23 de agosto, das 16h às 22h, para uma festa com DJs, bandas, performances, drinques e drag queens. O acesso é gratuito.

A companhia em temporada com o espetáculo “Sebastião” se prepara para um segundo semestre de novidades, como o espetáculo de dança “Cabaré Chinelo”, em parceria com o Corpo de Dança do Amazonas (CDA) e a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA).

Tarumã Alive na Praia da Lua

No dia 23 de agosto tem Tarumã Alive, que chega a décima edição, com muitas atrações das 16h às 23h30, na Praia da Lua. O acesso é gratuito.

Entre os destaques estão Johnny Jack Mesclado, James Rios, Letixa, Ases do Pagode, Antônio Bahia, Márcia Novo, Leonardo Castelo, Julio Persil, Água Cristalina e Ariana Paes.

