Fim da ‘esperteza’: Prefeitura de Manaus multa quem usa vaga especial indevidamente

Operação do IMMU resulta em 47 multas em estacionamentos de shoppings e supermercados, reforçando o respeito aos direitos de idosos e pessoas com deficiência.

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), deu um basta na prática de motoristas que se acham espertos e ocupam vagas especiais sem ter direito. Uma operação de fiscalização intensiva, realizada entre os dias 1º e 3 de agosto, resultou em 47 autuações em estacionamentos de grandes estabelecimentos na zona Centro-Sul por falta de respeito às vagas reservadas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e idosos.

Alvo foram locais de grande movimento

A ação do IMMU mirou locais de grande circulação, onde o problema é mais comum, como o Manauara Shopping, o Amazonas Shopping e os supermercados Assaí, DB e Nova Era para garantir que esses espaços dê acessibilidade a quem realmente precisa.

Segundo o diretor de operações de trânsito do IMMU, Stanley Ventilari, a tolerância é zero.

“Ocupou vaga especial sem ter direito, será autuado. A prefeitura está nas ruas para garantir respeito, mobilidade e justiça no trânsito. Esse é um compromisso que não abrimos mão”, afirmou.

Multa Pesada e Conscientização

A fiscalização não é apenas sobre punir, mas também sobre educar. A ocupação de vagas especiais sem o cartão de credenciamento é uma infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que gera multa e pode levar à remoção do veículo.

A Prefeitura de Manaus busca, com essas operações, conscientizar a população sobre a importância da empatia e do respeito no convívio urbano.

