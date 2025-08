Wilson Lima critica prisão domiciliar de Bolsonaro e fala em punição antecipada

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), se manifestou nesta segunda-feira (4) sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decretou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em publicação nas redes sociais, Wilson Lima demonstrou apoio ao ex-presidente e classificou a medida como antecipação de pena.

“Em uma democracia, a liberdade de expressão é um direito sagrado que deve ser garantido a todos os cidadãos. Jair Bolsonaro não tem sentença condenatória e não deveria ser punido antecipadamente pelo simples ato de se manifestar politicamente. Registro a minha solidariedade a ele e sua família neste momento difícil”, declarou o governador. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilson Lima (@wilsonlimaam)

Prisão domiciliar e novas restrições

A decisão de Moraes inclui também busca e apreensão na residência de Bolsonaro, em Brasília, e a imposição de novas restrições: o ex-presidente está proibido de receber visitas (exceto de seus advogados) e de utilizar qualquer celular, inclusive de terceiros.

A medida foi tomada após o descumprimento de medidas cautelares impostas anteriormente, que restringiam o uso de redes sociais por Bolsonaro, direta ou indiretamente. No domingo (3), durante atos de apoio ao ex-presidente em todo o país, seus filhos — Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro — publicaram mensagens nas redes com declarações gravadas por ele.

Segundo Moraes, houve clara tentativa de burlar as determinações judiciais:

“Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro”, escreveu o ministro. Ele afirmou que o ex-presidente produziu material para ser veiculado nas redes dos filhos e apoiadores, com conteúdo que, segundo o STF, instiga ataques à Corte e apoia interferência externa no Poder Judiciário brasileiro.

Bolsonaro também é réu na ação penal da trama golpista investigada pelo Supremo. O julgamento está previsto para setembro.

