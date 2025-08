PF faz busca e apreensão de celulares na casa de Bolsonaro

A Polícia Federal cumpriu, nesta segunda-feira (4), mandados de prisão domiciliar e de busca e apreensão de aparelhos celulares na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As medidas foram determinadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por descumprimento de medidas cautelares previamente impostas ao ex-presidente.

Segundo a decisão, Bolsonaro utilizou redes sociais de terceiros — o que é vedado pelas restrições judiciais. No domingo (3), durante manifestações em apoio ao ex-presidente realizadas em várias cidades do país, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo com a participação do pai.

Moraes destacou que Flávio Bolsonaro e os irmãos Carlos e Eduardo também compartilharam mensagens de agradecimento de Bolsonaro aos apoiadores. Para o ministro, houve violação clara das medidas impostas anteriormente.

“Não há dúvidas de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de seus apoiadores, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF) e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”, afirmou Moraes.

Diante disso, o ministro decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

Novas medidas cautelares

Além da prisão domiciliar, o STF impôs novas restrições. Bolsonaro está proibido de receber visitas — exceto de seus advogados — e de utilizar qualquer aparelho celular, inclusive os de terceiros.

