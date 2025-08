Operação mira quadrilha de tráfico em Manaus e bloqueia R$ 10 milhões em bens

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) deflagrou uma operação para investigar uma organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas em Manaus.

Segundo o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM), a ação denunciou 11 integrantes da quadrilha, bloqueou 18 imóveis e sequestrou R$ 10 milhões em contas bancárias. Os agentes também cumpriram mandados de prisão e busca no condomínio Forest Hill, na capital.

Até o momento, os suspeitos não foram identificados publicamente. O MPAM deve divulgar mais detalhes em coletiva de imprensa marcada para esta terça-feira (5).

Leia mais:

