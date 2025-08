Hospital Francisca Mendes amplia leitos e moderniza atendimento

Nesta terça-feira (5), o governador Wilson Lima visitou as obras de reforma e ampliação do Hospital Francisca Mendes, na zona norte de Manaus. A unidade, referência em cardiologia no Norte do Brasil, recebeu a maior intervenção desde sua inauguração, há 26 anos. Até agora, a obra avançou em 41% e deve aumentar em 38% a capacidade de internação.

Além disso, a vistoria aconteceu no Dia Nacional da Saúde, o que reforça o compromisso do governo com a melhoria contínua do Sistema Único de Saúde (SUS).

Mais leitos e estrutura moderna

Wilson Lima destacou os benefícios da reforma para os pacientes e profissionais.

“Estamos ampliando com qualidade, modernizando a estrutura e implantando tecnologia para que os pacientes tenham mais conforto, menos tempo de espera e um atendimento de excelência. Vamos sair de 147 para 204 leitos, com UTI adulto e pediátrica, além de uma recepção mais ampla e novos serviços”, afirmou.

Ainda neste ano, o governo vai entregar o Hospital Dia, a Clínica de Cardiologia 2, com 32 leitos clínicos e um leito de estabilização e um laboratório novo.

Infraestrutura reforçada

Ao concluir a reforma, a unidade contará com 204 leitos, entre clínicos e UTIs para adultos e crianças. A nova recepção acomodará até 200 pessoas. Além disso, reformarão o heliponto, ampliarão o estacionamento e melhorarão as redes elétrica, hidráulica e de combate a incêndio.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) coordena as obras por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), com investimento de R$ 43 milhões.

Nos últimos anos, o hospital recebeu equipamentos que aumentaram sua capacidade e precisão no diagnóstico. Por exemplo, instalou um aparelho de ressonância magnética exclusivo para exames cardíacos, que realiza até 150 exames por mês.

Além disso, adquiriu um tomógrafo novo, modernizou o parque de imagem e instalou um equipamento de hemodinâmica que aumentou em 50% a capacidade de cateterismos e angioplastias. O laboratório também ampliou sua capacidade para mais de 4 mil exames diários.

Durante a reforma, a equipe adaptou os espaços para manter os atendimentos ambulatoriais e de reabilitação em funcionamento.

“O Hospital Francisca Mendes realizou todo um planejamento para que pudéssemos trabalhar essa reforma, essa revitalização estrutural em etapas. A unidade vem a todo vapor trabalhando, ampliando a sua capacidade de cirurgia cardíaca, de procedimentos hemodinâmicos”, disse a secretária de Saúde, Nayara Maksoud.

Inovação no atendimento

Em maio de 2025, o hospital realizou a primeira cirurgia cardíaca pediátrica com teleorientação na Região Norte. O procedimento ocorreu por meio de parceria com o Hospital do Coração (HCor), de São Paulo, dentro do Proadi-SUS.

As câmeras e microfones de alta resolução permitiram que a equipe médica paulista acompanhasse o procedimento remotamente, em tempo real.

Desde 2019, o hospital zerou a fila de cirurgias cardíacas pediátricas. Em 2024, a unidade realizou 563 cirurgias cardíacas, 403 em adultos e 160 em crianças, além de 356 cirurgias vasculares e 4,5 mil procedimentos de hemodinâmica. O ambulatório atendeu mais de 40 mil pessoas.

