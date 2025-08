David Almeida fiscaliza obras de conjunto habitacional no Tarumã

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou na manhã desta terça-feira (5) o andamento das obras do conjunto habitacional localizado nas proximidades da avenida do Turismo, no bairro Tarumã, zona Oeste da capital. O empreendimento vai beneficiar 576 famílias e já atingiu 20% de execução, com avanço na terraplanagem e construção de três edifícios.

Com a intensificação do verão amazônico, os trabalhos no canteiro de obras foram acelerados. Segundo o prefeito, este é o segundo condomínio em construção, dentro de um total de 11 previstos na capital, por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”.

“Já temos um condomínio com obras prestes a serem concluídas e que será entregue em setembro. Esses empreendimentos são contratados com a Caixa Econômica Federal, com recursos do governo federal e aporte da Prefeitura de Manaus. Nosso objetivo é reduzir o déficit habitacional da cidade”, afirmou David Almeida.

Primeiro residencial será entregue em setembro

O primeiro conjunto habitacional a ser entregue está localizado no Parque das Tribos, também no Tarumã, com 576 moradias. As obras seguem em ritmo acelerado, com prédios que variam entre 70% e 35% de conclusão. A entrega está prevista para setembro deste ano.

O residencial receberá o nome Carlos dos Santos Braga, em homenagem ao pai do senador Eduardo Braga. A escolha reconhece a contribuição histórica da família e o apoio do senador na liberação de recursos junto ao governo federal para viabilizar os projetos habitacionais.

Projeto habitacional traz dignidade às famílias

O secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Jesus Alves, destacou que o avanço nas obras representa mais que infraestrutura: é a realização de sonhos.

“Esse é um passo importante para garantir moradia digna às famílias que mais precisam. Estamos trabalhando de forma integrada com o governo federal e a Caixa Econômica para acelerar as entregas. Cada conjunto entregue é mais do que tijolos e concreto, é um sonho realizado para centenas de famílias de Manaus”, afirmou.

A Prefeitura de Manaus reforça o compromisso com a qualidade de vida da população por meio da construção de moradias e da redução do déficit habitacional.

