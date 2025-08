Fiscalização apreende 150 quilos de alimentos irregulares no Centro de Manaus

Manaus (AM) – Durante ação do programa “Mutirão no Bairro”, realizada nesta segunda-feira (4), no Centro de Manaus, a Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), apreendeu cerca de 150 quilos de alimentos em condições inadequadas para consumo. A operação contou com o apoio de diversos órgãos da Prefeitura de Manaus e levou serviços de infraestrutura, mobilidade urbana, ordenamento e assistência social à região.

Segundo a diretora da Visa Manaus, Maria do Carmo Leão Coelho, a iniciativa atende à determinação do prefeito David Almeida de fortalecer a segurança e o bem-estar dos frequentadores do Centro histórico da cidade.

“Levamos nossa contribuição para fortalecer a saúde, a segurança e o bem-estar dos frequentadores dessa região histórica, que costuma ser um cartão de visitas para quem chega a Manaus”, afirmou.

Alimentos vencidos, embalagens danificadas e gelo sem procedência

A fiscalização mobilizou 14 fiscais da Gerência de Vigilância de Alimentos (Gevali), além de motoristas e o gerente Ricardo Celestino. Eles inspecionaram três estabelecimentos suspeitos de descumprir normas sanitárias e encontraram diversas irregularidades.

“Apreendemos aproximadamente 150 quilos de alimentos em diferentes situações de irregularidade, como data de validade expirada, embalagem avariada e armazenamento inadequado”, explicou Celestino.

Entre os produtos recolhidos estavam pacotes de composto lácteo, garrafas de leite de coco, torradas, fatias de queijo e salame. Um dos estabelecimentos também foi autuado por vender gelo sem comprovação de origem.

Estabelecimento interditado e sujeito a multa

O local onde o gelo foi encontrado foi interditado imediatamente e responderá a um Processo Administrativo Sanitário (PAS). A penalidade pode variar de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM), cujo valor unitário é de R$ 145,37, além de outras sanções previstas.

Denúncias podem ser feitas pela Ouvidoria

A população pode denunciar irregularidades sanitárias de forma anônima, por meio da Ouvidoria da Visa Manaus:

E-mail: [email protected] (disponível 24h)

WhatsApp: (92) 98842-8481 (segunda a sexta, das 8h às 13h)

