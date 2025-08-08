Festival

Dupla infantil abre festival multicultural de Manaus com show no dia 5 de setembro.

Manaus (AM) – A dupla Maria Clara & JP foi confirmada como atração infantil nacional do festival #SouManaus Passo a Paço 2025, que acontecerá em Manaus nos dias 5, 6 e 7 de setembro. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida em entrevista ao vivo na TV A Crítica, nesta sexta-feira (8/8).

Reconhecidos nacionalmente, Maria Clara & JP farão a abertura do maior festival multicultural do Norte do Brasil no dia 5/9, no centro histórico da capital amazonense.

O evento, que completa 10 anos, contará ainda com shows de artistas renomados como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Simone Mendes, Péricles e Ludmilla, além de mais de 2 mil artistas locais. A programação é gratuita e acontece em uma área de mais de 60 mil metros quadrados.

O prefeito David Almeida destacou o convite para toda a família aproveitar o festival: “Convido o papai, a mamãe, o titio, a titia, o vovô e a vovó para levar a criançada e se divertir conosco na primeira noite do festival”.

