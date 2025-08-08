Construção Civil

Expectativa é de que mais de 100 expositores apresentem seus produtos e serviços no mês de novembro

O maior evento da construção civil do Norte do país “Construnorte 2025” será lançado, na próxima terça-feira (12/8) às 18h, no auditório da Rede Amazônica, localizado na Avenida André Araújo, nº 1555, bairro Aleixo. A expectativa é de superar a edição do ano passado, que registrou 10 mil visitantes e fechamento de negócios no montante de R$ 50 milhões. O Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) é o realizador da feira.

A projeção da empresa organizadora, Mode On Eventos, é de que nos três dias da Construnorte deste ano: 12, 13 e 14 de novembro, das 14h às 21h, no Cento de Convenções do Studio 5, mais de 100 expositores apresentem os produtos e serviços mais avançados nas áreas de inovação, tecnologia, sustentabilidade e funcionalidade direcionadas para a construção civil.

Como o setor é um dos que mais avança na região, – registrou crescimento de 105% na venda de imóveis novos nas capitais do Norte do país no primeiro trimestre de 2025 em relação ao ano anterior, conforme dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)-, a procura tem sido grande para a aquisição de stands. Indústrias de materiais e insumos básicos, startups, revendas, incorporadoras, imobiliárias, instituições financeiras, empresas de transporte e logística, softwares especializados, fornecedores de sistemas industrializados e serviços tecnológicos e sustentáveis devem estar presentes na Construnorte 2025.

“O objetivo principal da Construnorte é fortalecer negócios e promover conexões estratégicas para impulsionar o crescimento econômico do setor na região Norte. É uma oportunidade única para atualização, geração de negócios e visibilidade das marcas envolvidas”, ressalta Frank Souza, engenheiro civil e presidente do Sinduscon-AM.

Ambiente de negócios

Em cada stand, grandes oportunidades de fechamento de negócios, formação e estreitamento de parcerias. Além disso, a Construnorte 2025 propiciará o intercâmbio e aprimoramento de conhecimento por meio de palestras e workshops com especialistas renomados, que irão apresentar as inovações para reduzir custos, elevar a produtividade e ganhos.

O Sebrae Amazonas também estará presente, oferecendo consultorias e capacitações voltadas especialmente para pequenas e médias empresas do ramo.

O evento, que acontecerá no Cento de Convenções do Studio 5, tem apoio do grupo Rede Amazônica. Empresas interessadas em participar como expositoras ou firmar parcerias podem entrar em contato pelo telefone (92) 98590-0016.

*Com informações da assessoria

