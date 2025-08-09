Investigação

PC-AM prende suspeitos pelo homicídio qualificado do empresário no bairro Flores.

Manaus (AM) – Morte do empresário Severino Gomes das Mercês, de 69 anos, foi planejada após uma corrida de aplicativo, segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deflagrou, na quinta-feira (7), a Operação Senectus, cumprindo mandados contra integrantes de um grupo criminoso responsável pelo homicídio qualificado do empresário, ocorrido na madrugada de 17 de julho, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, o motorista de aplicativo Carlos Eduardo Nogueira dos Santos, conhecido como “Japonês”, recebeu informações de um passageiro que prestava serviços na casa da vítima. A partir desses dados, o grupo planejou o crime.

Na noite do assassinato, Severino e sua neta estavam sozinhos em casa quando cinco adultos e um adolescente, fingindo serem policiais civis, invadiram a residência. Severino tentou reagir com uma arma de fogo, mas foi alvejado e morreu no local.

Três suspeitos foram presos: Carlos Eduardo (“Japonês”), Rinchardson da Silva Pereira (“Jacaré”) e Rikelme Souza Araújo. Outros três, incluindo um adolescente de 17 anos, seguem foragidos.

O grupo é considerado especializado em roubos a residências de alto padrão. Durante a operação, a polícia apreendeu o veículo usado no crime, que tinha identificação adulterada.

A PC-AM alerta para os riscos de repassar informações pessoais a desconhecidos durante corridas de aplicativo e pede denúncias anônimas sobre os foragidos pelo telefone (92) 98118-9535 (DEHS) ou 181 (SSP-AM).

Os presos responderão por homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores, e permanecem à disposição da Justiça.

