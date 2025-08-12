Buscas

Polícia Civil do Amazonas divulga imagens e pede ajuda para localizar suspeitos do crime ocorrido em escola no ramal São Francisco

Anderson Andrade da Silva, o “Peteca”, e Wigson Oliveira Balieiro, conhecido como “Felipe”, são procurados pela Polícia Civil do Amazonas por envolvimento no assassinato de Janderley da Silva Mafra, de 30 anos, ocorrido em 1º de abril de 2024, no ramal São Francisco, na altura do km 42 da rodovia AM-010.

O ataque

Segundo o delegado Adanor Porto, adjunto da DEHS, a vítima trabalhava em uma escola no local, junto com seu sogro, quando foi surpreendida pelos suspeitos. Janderley foi morto com cinco disparos. O primeiro foi efetuado por Wigson, que atingiu suas costas. Em seguida, Anderson disparou três vezes, e Wigson realizou o último tiro.

Denúncias

O delegado reforça que denúncias podem ser feitas anonimamente pelo disque-denúncia da DEHS, no número (92) 98118-9535, ou pelo 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). O sigilo da identidade do denunciante é garantido.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Polícia busca por três pessoas desaparecidas em Manaus