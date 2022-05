Homem tem pênis estrangulado por porca de 2cm

Médicos do Hospital Cho Ray, no Vietnã, usaram uma broca odontológica para cortar o objeto

Um homem de 24 anos, da cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, teve o pênis estrangulado por uma porca de aço de 2 centímetros de espessura, colocada no órgão enquanto se masturbava.

O caso do paciente vietnamita, que teve a identidade preservada, foi detalhado no Journal of Medical Case Reports por médicos do Hospital Cho Ray.

De acordo com médicos, o rapaz procurou ajuda apenas dez horas depois da aventura sexual. Ele chegou à unidade de emergência com retenção urinária, falta de sensibilidade local, edemas e inchaço provocados pela pressão do objeto no pênis.

O paciente admitiu que colocou a porca no órgão sexual acreditando que melhoraria sua experiência. As complicações impediram que os médicos conseguissem remover a porca hexagonal presa 5 centímetros abaixo da cabeça do pênis manualmente, com a ajuda de lubrificantes

“Dada a espessura do corpo estranho, bem como o grau de inchaço peniano, não conseguimos remover a porca hexagonal usando métodos tradicionais de alívio de lesões por estrangulamento peniano”, relataram os médicos.

A única solução encontrada para retirar o objeto sem ferir a pele foi cortá-lo com um broca odontológica, usada geralmente para fazer obturações. O procedimento demorou 45 minutos.

O rapaz recebeu alta no dia seguinte, após ser medicado com antibióticos e analgésicos. Na consulta de retorno, um mês depois do acidente, os médicos constataram que o pênis havia voltado ao normal e o paciente podia urinar e era capaz de ter ereções novamente.

O homem ficou com a porca presa no pênis cerca de 10 horas.

