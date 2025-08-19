Violência

Situação foi registrada durante a noite de segunda-feira (18)

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi espancado por moradores na rua Loris Cordovil, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus, durante a noite de segunda-feira (18).

Segundo testemunhas, o homem teria tentado abusar sexualmente de uma criança, momento em que foi abordado e agredido por moradores da região. De acordo com relatos, os agressores utilizaram pedaços de madeira e pedras durante a ação.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a um hospital de Manaus em estado grave. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso.

