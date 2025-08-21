Decisão

A Justiça do Amazonas determinou a internação dos adolescentes, de 16 e 17 anos, acusados de envolvimento no homicídio qualificado de Fernando Vilaça da Silva, de 17 anos, em Manaus.

A sentença foi publicada na manhã de quarta-feira (20), após o crime ser reconhecido como homicídio qualificado por motivo torpe, já que o ataque teve como motivação a homofobia.

Caso Fernando

Fernando morreu em decorrência de espancamento no dia 3 de julho deste ano, na rua Três Poderes, bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus. A brutalidade do caso causou comoção e revolta entre amigos, familiares e movimentos sociais.

O primeiro adolescente, de 16 anos, havia sido apreendido no dia 9 de julho, após se apresentar com um advogado.

O segundo adolescente suspeito de envolvimento na morte de Fernando, foi apreendido e alegou ter agido em legítima defesa, junto ao primo, durante a agressão que resultou na morte da vítima. No entanto, de acordo com a polícia, as investigações e as evidências apontam que o ataque foi premeditado e teve motivação homofóbica.

