Afogamento

Causa preliminar da morte é afogamento

Francisco Pereira, de 59 anos, desaparecido desde a quarta-feira (20), foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (21), em um lago no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que Francisco saiu de casa na quarta dizendo que iria tomar banho no lago, mas não retornou, o que deixou os familiares preocupados.

Ainda no mesmo dia, parentes iniciaram as buscas por conta própria. O corpo de Francisco foi encontrado apenas na manhã desta quinta-feira e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar a remoção. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

A causa preliminar da morte é afogamento. O caso está sob investigação da Polícia Civil do Amazonas.

