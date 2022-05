Polícia de Manaus acaba com “churrascada” de quadrilha que atirou em policial

Manaus (AM) – Na noite desta sexta-feira (6), Policiais Militares do Amazonas (PMAM) prenderam integrantes de quadrilha que iriam fazer uma comemoração por terem ferido o policial Jackson Cezar Souza, em uma loja. Eles foram presos na rua preciosa, no bairro João Paulo, zona Leste de Manaus.

Uma mulher identificada como Raysse, de 23 anos, foi presa, suspeita de envolvimento em um assalto ocorrido na noite da quinta-feira (5), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, que teve como vítima o policial militar Jackson com disparos de arma de fogo, após troca de tiros no estabelecimento.

“A mulher se chama Raysse, ela participou do assalto onde o policial militar foi baleado e está em estado grave. Depois da prisão, ela informou da participação do vulgo ‘Bocão’. Ela falou de algumas localidades que ele pode estar e vamos intensificar as buscas. Ela falou também da comemoração de traficantes por que conseguiram vitimar um policial militar. Diante da informação, nós nos deslocamos para o local e demos voz de prisão para alguns deles”, disse comandante da 30º Cicom, capitão Soeiro.

Também foram detidas pelos policiais militares outras três pessoas suspeitas de terem envolvimento com o crime e ainda planejar uma comemoração.

Com eles, foram apreendidos bebidas alcoólicas, balança de precisão, cerca de mil reais, carnes nobres, celulares e quase um quilo de drogas entre cocaína e oxi.



O grupo foi apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde passarão pelos procedimentos cabíveis perante lei. E busca por “Bocão” continua em Manaus.

Material apreendido na festa.

Edição Web: Bruna Oliveira

