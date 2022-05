Com bala alojada na perna, homem não consegue fugir e é executado em Manaus

Manaus (AM) – Um homem identificado como Darlison Gomes de Moura, de 25 anos de idade, foi executado com vários tiros na noite desta quinta-feira (5), na rua Jonatas, do bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte de Manaus.

Segundo informações dos policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA Norte), por volta das 20h Darlison estava em frente a um ponto de venda de drogas, na mesma rua, junto de outros homens. Eis que um carro parou e indivíduos saíram armados. O grupo de homens, ao ver o veículo, correu, mas Darlison ficou para trás e foi executado.

Segundo moradores, ele tinha uma munição alojada na perna esquerda, por ter sido atacado há dias. Ele morreu no local.

Três viaturas da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) isolaram o local e o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) fez a perícia, constatando o jovem levou cinco tiros no tórax e na cabeça, de revólver calibre 38.

Além do ataque sofrido há dias, segundo informações preliminares, Darlison também utilizava tornozeleira eletrônica.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso. Segundo informações do sistema policial, Darlison Gomes tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O ataque, de acordo com a linha de investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foi feito por uma facção rival.

Confira a live do repórter Elizeu Lopes:

Leia mais:

Vulgo ‘PG’ é preso por vários crimes hediondos em Iranduba

Suspeito de executar gari é preso em zona rural de Manaus

Padrasto acusado de torturar e matar menino autista é solto pela Justiça