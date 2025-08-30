agronegócio

Evento deve movimentar R$ 230 milhões em negócios e receber 260 mil visitantes no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins

O governador Wilson Lima lançou, neste sábado (30/08), a 47ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), considerada a maior vitrine do agronegócio sustentável do estado. O evento ocorrerá de 28 de setembro a 5 de outubro, no Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, km 2 da BR-174, em Manaus, com expectativa de movimentar R$ 230 milhões em negócios e receber 260 mil visitantes.

“A Expoagro é uma vitrine do produtor rural e uma oportunidade de mostrar tudo o que está sendo desenvolvido no setor. Também é um espaço para comercialização e para atrair novos negócios. Este ano, garantimos novamente a isenção do ICMS durante a feira, o que ajuda pequenos e médios produtores a investirem e expandirem suas atividades”, destacou o governador.

Evento resgatado e consolidado no agronegócio

Resgatada pelo governador em 2019, após seis anos sem realização, a Expoagro se consolidou como um dos maiores eventos do setor primário da região Norte. De 2019 a 2024, o evento movimentou R$ 667 milhões em negócios, com mais de 2.170 expositores e público superior a 1,2 milhão de pessoas.

O Parque Multiuso Dr. Eurípedes Ferreira Lins, palco da feira pelo terceiro ano consecutivo, recebeu R$ 25,1 milhões em investimentos do Governo do Estado (Seinfra). O espaço conta com pavilhões, baias, arena de rodeio, auditórios, praças de alimentação, aquário, museu da pesca e espaços administrativos, consolidando-se como a “casa do produtor rural”.Programação da 47ª Expoagro

Na edição de 2025, a Expoagro contará com:

580 estandes

Feira de maquinários

Rodadas de negócios e científica

Capacitações e exposição de animais

Rodeio e torneios leiteiros

Feira de produtos regionais

Programação cultural e esportiva

O calendário inclui a 2ª Corrida da Expoagro (28/09), com percursos de 5 km e 10 km, e o Festival Artistas da Terra, com mais de 30 atrações regionais para público infantil e adulto.

Incentivo a pequenos produtores e certificações

Todos os produtos comercializados terão isenção de ICMS, reduzindo o preço de maquinários, insumos, animais e materiais de piscicultura, estimulando a modernização das atividades e fortalecendo pequenos e médios produtores.

Três queijarias amazonenses – Tradução D’Lourds, Queijaria Original (Autazes) e Queijaria Macurany (Parintins) – foram selecionadas para o Mondial Fromage Tours 2025, em Paris, reforçando a força da cadeia do leite local e a importância da Expoagro como vitrine de novos mercados.

Entrega de certificados e status sanitário

Durante o evento, a Adaf entregou o título de registro do Serviço de Inspeção Estadual (SIE) à unidade Ovos Imperatriz (Iranduba), garantindo que produtos de origem animal sigam padrões de segurança alimentar.

O governador também recebeu o certificado de Área Livre de Febre Aftosa sem Vacinação, emitido pela OMSA, reconhecimento que aumenta a confiança nos rebanhos, reduz custos e abre novos mercados para a carne do Amazonas.

Agenda paralela

Nos dias 2 e 3 de setembro, o Centro de Convenções Vasco Vasques sediará o 1º Agro Amazonas – Defesa Agropecuária: “Alimentos Seguros, Mercados Abertos e Saúde Protegida”, com mais de 20 especialistas discutindo inovação digital, segurança alimentar, defesa animal e vegetal, e desenvolvimento sustentável no campo.

