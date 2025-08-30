Sem Medo de Viver

Mostra “Sem Medo de Viver” traz painéis com QR Code que direcionam para vídeos contando trajetórias de transformação

Onze mulheres que romperam o ciclo da violência doméstica tiveram suas histórias contadas em painéis expostos no Casarão da Inovação Cassina, no Centro de Manaus, nesta sexta-feira (29). A mostra “Sem Medo de Viver”, lançada pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) por meio do Núcleo de Defesa da Mulher (Nudem), apresenta relatos escritos e QR Codes que direcionam para vídeos com depoimentos completos de Rebeca Louise, Andréia Batista, Neuza Farias, Luciane Lopes, Darling Bessa, Simone Sousa, Vanderuth Sena, Elizabet Sousa, Brenda Oliveira, Nadia Macedo e Maria Mônica.

Defensoria reforça acolhimento e incentivo à denúncia

O Defensor Público Geral, Rafael Barbosa, destacou que a exposição é resultado de um trabalho contínuo do Nudem, fortalecido nos últimos anos.

“A Defensoria tem fortalecido bastante o Nudem. Nós aumentamos o número de defensorias, colocamos mais servidores multiárea, porque queremos criar um ambiente de acolhimento para a mulher, que ela possa se sentir segura para relatar as agressões que vem sofrendo e, com isso, construir uma nova vida a partir desse ponto, que é um ponto de mudança. A exposição é uma forma de incentivar mulheres que hoje estão invisibilizadas e não se sentiram confiantes para denunciar a agressão”, afirmou.

Transformação em cada história

Para a defensora pública Caroline Braz, coordenadora do Nudem, a mostra dá visibilidade a trajetórias que inspiram.

“Esse evento é importante porque mostra a história real de mulheres que passaram pelo ciclo da violência e que hoje reconstruíram suas histórias. A história de cada uma serve para inspirar aquelas que ainda não conseguem enxergar um futuro melhor. Para nós, é emocionante, porque é o nosso trabalho dando resultado, mostrando que, de alguma forma, a Defensoria transformou vidas. O mais importante é mostrar que existe vida depois da violência”, afirmou.

Entre as mulheres retratadas, Luciane Lopes destacou a emoção de ver sua trajetória reconhecida:

“No momento, eu me senti muito feliz. Uma renovação, uma liberdade de amor, de paz. Hoje eu estou livre, liberta. Estou me sentindo nas nuvens aqui, sendo homenageada. Sendo uma porta-voz das mulheres que se calam. Porque hoje a coragem de viver é muita. Hoje eu sou a voz da coragem”, disse emocionada.

Andréia Batista ressaltou o impacto de transformar uma experiência dolorosa em inspiração para outras mulheres:

“Às vezes a gente vai vivendo e recortando pedaços da vida. Alguns a gente guarda, outros leva como bandeira. Mas não é um afeto que a gente visita todos os dias. E na hora que vê publicado assim, grande, dá uma dimensão. Pra mim, esse foi o papel da Defensoria: dar nome ao que eu estava vivendo e me mostrar que dava pra fazer outra coisa”, contou.

Fotos: Brayan Riker

Exposição itinerante percorre Manaus

A mostra não ficará restrita ao lançamento no Centro.

“Hoje é apenas o lançamento, mas vamos dar continuidade. A exposição vai percorrer shoppings, a Assembleia Legislativa e outros espaços públicos. Quem está acompanhando a gente certamente encontrará essas histórias em algum lugar da cidade”, disse Caroline Braz.

A exposição “Sem Medo de Viver” circula de 1º a 15 de setembro no Shopping Grande Circular, na avenida Autaz Mirim, 6100, São José, e de 16 a 23 de setembro no Shopping Manaus ViaNorte, na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3541, Santa Etelvina.

Leia mais: Centro de Manaus recebe mutirão de limpeza e revitalização urbana