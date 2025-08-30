O projeto Ateliê de Criação – O Tempo no Corpo realiza sua última apresentação neste domingo, 31 de agosto, às 19h, no Teatro da Instalação, no Centro de Manaus. A entrada é gratuita.
O evento celebra a memória e a potência dos corpos longevos na dança com solos das mestras convidadas Cleia Alves, Jeanne Abreu e Susana Claudia, apresentando as criações “(Mu)danças”, “Crepuscular” e “É preciso trocar de pele”. Cada apresentação propõe uma reflexão sobre a maturidade como espaço fértil de invenção artística.
Sobre o projeto
O Ateliê de Criação – O Tempo no Corpo homenageia a resistência e a reinvenção dos corpos longevos na dança. Cada solo questiona e celebra o envelhecimento, a transformação e a continuidade na arte, proporcionando ao público uma imersão em memória, criatividade e invenção.
Ficha técnica
- Ideia, Concepção e Direção Artística: Francis Baiardi
- Mestras Convidadas para os Solos: Cleia Alves, Susana Claudia, Jeanne Abreu
- Mediação Pós-Apresentação: Gorete Lima
- Elementos Cênicos: Cleia Alves, Susana Claudia, Jeanne Abreu e Francis Baiardi
- Iluminação: Ronaldo Aguiar
- Figurino: Luiz Fernando e Francis Baiardi
- Sonoplasta: Geiciane Viana
- Trilha Sonora dos Solos: Anja Lechner, Milton Nascimento, Tom Jobim, Sharon Isbin, Boys Town Gang
- Design Gráfico: Augusto Vieira
- Videomaker: Anderson Mendonça
- Fotografia: Cilamaria Reis, Jady Castro, Anderson Mendonça
- Assessoria de Imprensa: Gabrielly Gentil
- Produção: Avá Produção Cultural / Jady Castro e Francis Baiardi
- Assistente de Produção: Geiciane Viana e Maya Alvino
