Teatro da Instalação

Solos de mestras da dança celebram corpos longevos neste domingo no Teatro da Instalação, com entrada gratuita

O projeto Ateliê de Criação – O Tempo no Corpo realiza sua última apresentação neste domingo, 31 de agosto, às 19h, no Teatro da Instalação, no Centro de Manaus. A entrada é gratuita.

O evento celebra a memória e a potência dos corpos longevos na dança com solos das mestras convidadas Cleia Alves, Jeanne Abreu e Susana Claudia, apresentando as criações “(Mu)danças”, “Crepuscular” e “É preciso trocar de pele”. Cada apresentação propõe uma reflexão sobre a maturidade como espaço fértil de invenção artística.

Sobre o projeto

O Ateliê de Criação – O Tempo no Corpo homenageia a resistência e a reinvenção dos corpos longevos na dança. Cada solo questiona e celebra o envelhecimento, a transformação e a continuidade na arte, proporcionando ao público uma imersão em memória, criatividade e invenção.

Ficha técnica

Ideia, Concepção e Direção Artística: Francis Baiardi

Francis Baiardi Mestras Convidadas para os Solos: Cleia Alves, Susana Claudia, Jeanne Abreu

Cleia Alves, Susana Claudia, Jeanne Abreu Mediação Pós-Apresentação: Gorete Lima

Gorete Lima Elementos Cênicos: Cleia Alves, Susana Claudia, Jeanne Abreu e Francis Baiardi

Cleia Alves, Susana Claudia, Jeanne Abreu e Francis Baiardi Iluminação: Ronaldo Aguiar

Ronaldo Aguiar Figurino: Luiz Fernando e Francis Baiardi

Luiz Fernando e Francis Baiardi Sonoplasta: Geiciane Viana

Geiciane Viana Trilha Sonora dos Solos: Anja Lechner, Milton Nascimento, Tom Jobim, Sharon Isbin, Boys Town Gang

Anja Lechner, Milton Nascimento, Tom Jobim, Sharon Isbin, Boys Town Gang Design Gráfico: Augusto Vieira

Augusto Vieira Videomaker: Anderson Mendonça

Anderson Mendonça Fotografia: Cilamaria Reis, Jady Castro, Anderson Mendonça

Cilamaria Reis, Jady Castro, Anderson Mendonça Assessoria de Imprensa: Gabrielly Gentil

Gabrielly Gentil Produção: Avá Produção Cultural / Jady Castro e Francis Baiardi

Avá Produção Cultural / Jady Castro e Francis Baiardi Assistente de Produção: Geiciane Viana e Maya Alvino

Foto: Divulgação

Leia mais: Wilson Lima lança 47ª Expoagro com R$ 230 milhões em negócios