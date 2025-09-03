Aprenssão

Operação em Coari resultou na apreensão de 16 tabletes de cocaína.

A cadela policial Luna encontrou 10 quilos de entorpecentes escondidos no forro do banheiro de uma embarcação durante uma operação da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (3), na Base Arpão 2, nas proximidades de Coari, a 363 km de Manaus.

Por volta das 8h30, os policiais abordaram a embarcação Soberana, que saía de Tabatinga, com destino a Manaus. Durante as buscas, a cadela apontou para possível material ilícito no forro de um banheiro masculino.

Após inspeção, a equipe encontrou 16 tabletes de pasta-base de cocaína, totalizando 10 kg. A droga foi encaminhada ao cartório da Base Arpão 2, e a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) dará continuidade às investigações.

