Homem é preso com 20 tabletes de drogas no porto de Manaus

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (9) com 20 tabletes de entorpecentes no porto de Manaus, localizado no bairro Centro, zona sul da capital. A prisão foi feita por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), com apoio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães).

Segundo a cabo Rosiane Brito, a operação começou por volta das 5h, após uma denúncia anônima recebida pela linha direta da Rocam, informando que uma embarcação transportava drogas vindas do município de Jutaí, a 749 quilômetros de Manaus.

“Com isso, com base nessas informações, a equipe foi até o Roadway, onde fez a apreensão de cerca de 20 tabletes de entorpecentes, entre maconha e cocaína”, explicou a cabo.

O homem apontado como responsável pelo material foi detido no local. Ele e os entorpecentes foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.

Canais de denúncia

A Polícia Militar do Amazonas reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelos números 181 ou 190, com garantia de sigilo da identidade do denunciante.

