Descarrilamento do Elevador da Glória em Lisboa provoca mortes, feridos e mobiliza equipes de resgate e autoridades portuguesas.

Uma tragédia ocorreu em Lisboa nesta quarta-feira: o Elevador da Glória descarrilou e tombou, deixando 15 mortos e cerca de 20 feridos, incluindo uma criança de três anos. O acidente aconteceu na Avenida da Liberdade, e equipes de emergência atuaram para resgatar passageiros presos às ferragens. Mais de 62 agentes e 22 veículos participaram das operações.

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou pesar às famílias e decretou um dia de luto nacional. O Ministério Público abriu um inquérito para investigar o acidente. Alguns passageiros conseguiram sair pelas janelas antes da chegada do resgate. A Festa do Livro no Palácio de Belém, prevista para esta semana, foi cancelada.

Segundo o jornal Público, a causa do acidente foi a quebra do cabo de segurança do elevador. O especialista em elétricos Mário Vieira explicou que o sistema de tração elétrica do veículo, combinado com o cabo, permite a subida dos 48 metros de desnível entre as cabines.

O presidente da Carris, empresa responsável pelo elevador, afirmou que os protocolos de segurança foram cumpridos e que a manutenção é feita pela mesma empresa há 14 anos. Um inquérito interno apura as causas do incidente.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, lamentou o acidente: “É com tristeza que tomei conhecimento do descarrilamento do famoso Elevador da Glória. Meus sentimentos estão com as famílias das vítimas”.

O Elevador da Glória já havia sofrido um descarrilamento em 7 de maio de 2018, mas sem vítimas. Na ocasião, o serviço ficou interrompido por um mês para manutenção.

