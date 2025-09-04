Sem registro

Integração entre Prefeitura, Sinetram e forças de segurança garante marco histórico e mais segurança aos passageiros

Agosto de 2025 marcou um feito inédito: pela primeira vez em décadas, Manaus não registrou assaltos no transporte coletivo urbano. A conquista é resultado de uma força-tarefa que une tecnologia, inteligência de dados e integração entre a Prefeitura de Manaus, o IMMU, o Sinetram e as forças de segurança, incluindo a Romu.

Nos últimos anos, a Prefeitura e o Sinetram investiram em captação de dados em tempo real, mapeando áreas críticas e compartilhando diariamente informações com os órgãos de segurança.

As forças de segurança intensificaram patrulhamentos em rotas e horários de maior vulnerabilidade, reforçaram a presença em terminais e estações e realizaram abordagens táticas durante as viagens. Operações estratégicas em vias com viaturas paralelas aos ônibus e investigações de inteligência também ajudaram a identificar e desarticular quadrilhas especializadas.

“Esse resultado não é fruto do acaso, mas sim de planejamento, investimento e compromisso com a segurança do cidadão manauara. Seguiremos aprimorando nossas estratégias para que esse marco não seja uma exceção, mas sim a nova realidade do transporte coletivo em Manaus”, destacou o diretor-presidente do IMMU, Arnaldo Flores.

Evolução histórica da segurança no transporte

O cenário atual representa um contraste com anos anteriores. Em 2018, Manaus registrou mais de 1.200 ocorrências de assaltos em transporte coletivo. Em 2021, houve meses com mais de cem casos. Nos meses de junho e julho de 2025, a cidade registrou apenas 13 ocorrências por mês, culminando em agosto com zero registros.

“Esse resultado histórico é a prova de que a integração funciona. A atuação da Romu tem crescido para dar apoio à segurança pública e auxiliar as demais forças de segurança. Essa conquista só é possível graças ao apoio do prefeito David Almeida, que tem fortalecido estrutura e efetividade da Guarda Municipal”, afirmou o titular da Semseg, Alberto de Siqueira.

Sistema moderno de bilhetagem aumenta a segurança

A modernização do sistema de bilhetagem também contribuiu decisivamente para a redução de assaltos. Com pagamento digital e sem contato, biometria facial e monitoramento eletrônico, tornou-se possível facilitar o acesso dos passageiros e aumentar a segurança.

Mais de 85% dos usuários agora utilizam cartões, aplicativos ou QR codes, reduzindo o uso de dinheiro em espécie e desestimulando ações criminosas a bordo.

“Esse resultado é fruto de um trabalho conjunto que alia tecnologia, integração e compromisso com a população. O transporte coletivo de Manaus vive um novo momento, mais seguro e moderno”, ressaltou o presidente do Sinetram, César Tadeu Teixeira.

A Prefeitura reforça que o marco de agosto não é um ponto final, mas uma referência para políticas permanentes de prevenção e segurança, garantindo um transporte coletivo confiável para os mais de 500 mil passageiros diários.

