Passo a Paço

Multidão lota o palco Malcher na última noite do #SouManaus 2025 com shows que misturaram emoção, romantismo e muita energia.

O palco Malcher foi tomado por uma multidão empolgada durante o #SouManaus Passo a Paço 2025 com apresentações que marcaram a memória do público, na noite desta sexta-feira, 5/9. O encerramento da programação ficou por conta de dois gigantes da música brasileira: Bruno & Marrone, e Joelma, que levaram romantismo e energia ao maior festival gratuito de artes integradas do Brasil .

A dupla Bruno & Marrone emocionou os fãs com um repertório cheio de sucessos que atravessam gerações. Com sua voz marcante, Bruno destacou a importância de cantar em Manaus neste momento especial do festival.

“A gente fica muito feliz de ser convidado e participar desta festa, que é um festival já tradicional daqui de Manaus e a gente nunca pôde cantar aqui e vai ser a primeira vez e a gente está vendo a estrutura.

Uma festa muito grande com vários artistas, uma grade maravilhosa e a gente poder estar junto é um prazer muito grande para nós”, afirmou o cantor.

Pouco depois foi a vez da cantora Joelma incendiar o palco com sua energia inconfundível. Com coreografias vibrantes e os clássicos do seu repertório, a artista paraense transformou o espaço em uma verdadeira festa.

”Para mim, como artista, é um privilégio. Vir a Manaus é um presente. Eu acho que para rever os amigos, até família, por aqui, e claro, matar a saudade da cultura, da comida, que é incrível, que só tem aqui no nosso Norte. Estar neste evento, que cresceu demais, é incrível. Parabéns a todos os organizadores, está incrível e para mim é um privilégio”, disse a artista.

