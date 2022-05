Provas do concurso da Sefaz serão aplicadas neste final de semana em Manaus

Manaus (AM) – As provas do concurso público da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas (Sefaz-AM) serão aplicadas neste final de semana em Manaus. Para o concurso estão sendo ofertadas 210 vagas de nível médio e superior para todos os cargos do órgão. Os salários chegam a R$ 23.548,96.

O certame aplicará, neste sábado (7), das 13h às 17h (horário de Manaus) a prova para o cargo de Assistente Administrativo da Fazenda Estadual. Já as provas para os cargos de Auditor Fiscal de Tributos Estaduais, Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual, Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual, Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais, Técnico da Fazenda Estadual serão aplicadas neste domingo (8). Em dois horários, a prova I aplicada das 8h às 12h e a prova II aplicada das 15h às 19h.

Cargos

Para o nível médio, o cargo será o Assistente Administrativo da Fazenda Estadual (AAFE), para o qual haverá o preenchimento de 50 vagas mais o cadastro de reserva.

Para o nível superior, serão cinco cargos: Auditor Fiscal de Tributos Estaduais (60 vagas mais cadastro de reserva); Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual (25 vagas mais cadastro de reserva), Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual (15 vagas mais cadastro de reserva), Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais (25 vagas mais cadastro de reserva) e Técnico da Fazenda Estadual (35 vagas mais cadastro de reserva).

Operação no trânsito

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), preparou uma operação para monitorar o trânsito nos principais corredores viários e nas vias onde ocorrerão as aplicações das provas do concurso público.

Cerca de 40 agentes de trânsito do IMMU fiscalizarão as vias próximas aos locais das provas, para garantir fluidez no trânsito. As equipes de monitoramento farão ronda com viaturas e em postos fixos, e orientando os motoristas.

Neste sábado, o monitoramento será das 10h às 17h. No domingo, os agentes estarão nas ruas a partir das 6h. Nos dias de provas, nenhuma rua será interditada ou haverá mudança de fluxo, porém, nos locais os agentes estarão com monitoramento intenso, para não permitir estacionamentos irregulares, que possam prejudicar a fluidez no trânsito.

*Com informações da assessoria

