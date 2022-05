Sedecti e PanAmazônia estreitam parceria para geração de negócios no AM

Ambas as instituições exercem papel fundamental e estratégico no desenvolvimento econômico do Estado

Manaus (AM) – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), está estreitando parceria com a PanAmazônia com o objetivo de buscar e promover geração de novos negócios e oportunidades de emprego no Amazonas.

As instituições são responsáveis por fomentar, dentre outras missões, o crescimento econômico e a inovação no Estado.

“Compete a Sedecti a tarefa de desenvolver o sistema estadual de planejamento e coordenar as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, de ciência, tecnologia e inovação do Amazonas. Neste sentido, a orientação do governador do Estado, Wilson Lima, é que busque-se ampliar o relacionamento com todos os atores da economia que promovam a atração de investimentos e, consequentemente, novos postos de trabalho para a população. Temos um Amazonas de oportunidades”, avaliou o secretário executivo de Desenvolvimento, Valdenor Cardoso.

A PanAmazônia é uma organização não governamental, com sede em Manaus, com a missão de promover o ideal da integração e cooperação pan-amazônica como instrumento para o desenvolvimento regional.

“Nós somos 138 empresas que atuam na Amazônia Legal e em países que têm o bioma amazônico em comum conosco. É o caso da Guiana Inglesa, onde estivemos no mês passado para prospectar oportunidades de negócios naquele país, que já foi considerado o mais pobre em todo continente americano, tem um território do tamanho de Roraima, mas agora está desenvolvendo-se rapidamente em razão da exploração petrolífera”, justificou o empresário Paulo D’Carli, membro da PanAmazônia.



A Missão PanAmazonia contou com a participação de 30 empresários do Amazonas e de Roraima no evento, que ocorreu em Georgetown, capital da Guiana Inglesa.

“Nosso negócio é gerar negócios e oportunidades com objetivo de fortalecer a Amazônia por meio do estreitamento de intercâmbios em diversas áreas”, concluiu.

