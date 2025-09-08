Denúncia

O árbitro Hugo Agostinho foi suspenso preventivamente.

A jogadora Joice de Souza, de 22 anos, que atua como zagueira pelo Manaus FC no Campeonato Amazonense Feminino, denunciou, nesta segunda-feira (8), o ex-namorado, o árbitro assistente Hugo Agostinho Chaves da Paixão, por agressão. Ele faz parte do quadro de arbitragem da Federação Amazonense de Futebol (FAF),

Joice registrou Boletim de Ocorrência contra Hugo na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DCCM), além de realizar exame de corpo de delito. Segundo a atleta, o relacionamento durou três meses e terminou após a relação se tornar “tóxica”.

Conforme o relato da vítima no BO, ela foi até a casa do suspeito para pegar seus pertences, quando ele a puxou pelo braço e a agrediu com socos, tapas e empurrões, além de proferir palavras de baixo calão.

Em nota, a Federação Amazonense de Futebol (FAF), por meio de sua Comissão de Arbitragem, informou que tem compromisso inegociável com os princípios de inclusão, valorização e proteção das mulheres em todos os seus quadros, especialmente na arbitragem.

“A FAF reconhece a importância da representatividade e do protagonismo feminino no futebol e trabalha diariamente para promover um ambiente seguro, respeitoso e igualitário para todas as mulheres. Não toleramos qualquer forma de violência ou desrespeito. Toda denúncia envolvendo condutas incompatíveis com esses valores será tratada com máxima seriedade e rigor“, diz um trecho da nota.

Afastamento

Diante das denúncias recebidas, a FAF suspendeu preventivamente árbitro das atividades, enquanto os fatos são apurados.

“A Federação também comunicará a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que medidas cabíveis possam ser adotadas em âmbito nacional. Seguiremos firmes no compromisso de proteger, acolher e promover as mulheres dentro e fora de campo”, finaliza.

Manaus FC

O Manaus FC também se pronunciou sobre o caso e disse que o Gavião Real repudia veementemente qualquer ato de violência.

“O clube acompanha o caso de perto, por meio da Assessoria Jurídica e do Departamento de Psicologia, prestando total apoio à atleta e à família neste momento”, finaliza a nota.

